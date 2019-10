Bose is gestopt met de verkoop van Sleepbuds, de oordoppen die het slaapgedrag van gebruikers moesten verbeteren. Gebruikers kampten met het probleem dat de accu's sneller leegliepen, schrijft het bedrijf vrijdag op zijn website.

De oordoppen laten rustgevende klanken horen om ongewenst geluid naar de achtergrond te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld regengeluiden of geluid van de wind door bladeren moeten voor een betere nachtrust zorgen.

Maar volgens klanten werden de accu's van de apparaatjes soms niet helemaal opgeladen of liepen ze ineens leeg. Bose erkent de problemen. Het bedrijf heeft teruggestuurde producten onderzocht en stelt dat hardware- en software-updates de problemen niet kunnen verhelpen.

Bose laat daarnaast weten dat het aantal klachten onlangs is toegenomen. Het is niet bekend wat de omvang van de problemen is. Wel stopt het bedrijf met de verkoop van de Sleepbuds. "We gaan terug naar de tekentafel. Het spijt ons dat we jullie hebben teleurgesteld en dat we niet duidelijker hebben gecommuniceerd."

Klanten kunnen de Sleepbuds tot het einde van dit jaar terugsturen naar Bose en hun geld terugkrijgen. De Sleepbuds kostten 270 euro.