Apps blijken niet alleen leuk voor mensen. Op Dierendag hebben we vier apps waarmee huisdieren extra in de watten worden gelegd op een rij gezet.

Cat Alone 2

Is je kat uitgekeken op de speeltjes die je hebt gekocht? Dan kun je Cat Alone 2 eens opstarten. Deze app bevat verschillende spelletjes die allemaal ontworpen zijn om de aandacht van een kat te trekken. Zo beweegt er een digitale veer over het scherm of rent er ineens een muis voorbij. Dat werkt goed op je smartphone, maar nog beter op het grote scherm van een tablet. Een screenprotector is wel aan te raden, aangezien er een nageltje over het scherm kan gaan.

Download Cat Alone 2 voor iOS (1,09 euro) of Android (gratis)

Tractive Dog Walk

Iedere dag hetzelfde rondje lopen met je hond is misschien saai voor jou, maar ook voor je huisdier. Trakteer hem op een gloednieuwe route die je voor jezelf kunt vastleggen met Tractive Dog Walk. In deze app zie je op een kaartje precies hoelang, hoe ver en waar je hebt gelopen. Als het dan een keer hondenweer is, kun je snel zien welke korte route je kunt lopen.

Deze worden per huisdier opgeslagen in de app, zodat je na verloop van tijd een handig overzicht van verschillende routes hebt samengesteld. Deze kun je met vrienden delen, samen met de Snapshot-functie om tijdens het lopen op specifieke plekken een foto te maken.

Download Tractive Dog Walk voor iOS of Android (gratis)

Dogo

Je hond kunstjes aanleren kost tijd, maar met de app Dogo wordt het in ieder geval een stuk overzichtelijker. In de app maak je eerst een profiel aan, waarna je vervolgens verschillende aan te leren kunstjes kunt kiezen. Dat begint simpel met een puppy leren luisteren naar zijn naam en bouwt op naar op commando gaan zitten en een pootje geven.

Iedere oefening wordt in verschillende stappen uitgelegd, zodat je precies weet wat je op welk moment moet doen. De app heeft zelfs een ingebouwde klikker en geeft aan wanneer je hond een snoepje heeft verdiend. Heb je een training afgerond, dan kun je een examen doen waarin je bijvoorbeeld de camera van je smartphone gebruikt om te kijken of je hond een halve minuut stil kan blijven zitten. Ook handig: de app is volledig Nederlandstalig.

Download Dogo voor iOS of Android (gratis)

Google Foto's en Apple Foto's

De standaard Foto's-app van je iPhone en Google Foto's hebben een hele handige functie voor Dierendag: een speciale zoekfunctie waarin je jouw volledige camerarol kunt doorzoeken naar foto's van je huisdier. Vul bij de zoekbalk simpelweg 'kat', 'hond' of een andere dierennaam in en je krijgt automatisch een overzicht van alle kiekjes die aan deze zoekterm voldoen.

De apps gebruiken machine learning om objecten en dieren te herkennen, zodat jij niet zelf door je duizenden foto's hoeft te bladeren om die ene leuke foto van je kat op sociale media te delen.

Download Google Foto's voor iOS of Android (gratis)