De populaire videoapp TikTok staat geen politieke advertenties toe op zijn platform, maakt het bedrijf vrijdag bekend in een blogbericht.

TikTok-topman Blake Chandlee schrijft dat politieke advertenties niet bij de app passen. "Betaalde reclame moet in overeenstemming zijn met onze standaarden en we vinden niet dat politieke advertenties daaraan voldoen."

"Daarom staan we geen betaalde advertenties toe die een politieke kandidaat, huidige leider, politieke partij of groep promoten." De videoapp staat wel advertenties toe, maar zegt te willen focussen op creativiteit en samenwerkingen met merken.

TikTok is vooral onder jongeren populair. In Nederland was de app voorheen bekend als Musical.ly. Met de app kunnen mensen korte video's opnemen en die vervolgens delen met vrienden en volgers.

Politieke advertenties op sociale media

Politieke reclame heeft de afgelopen jaren bij meerdere sociale netwerken tot uitdagingen geleid. Zo was het op Facebook lange tijd niet duidelijk genoeg wie voor de reclames had betaald. Ook waren er vermoedens van beïnvloeding rondom verkiezingen via politieke advertenties, die onder gebruikers tot verdeeldheid over gevoelige onderwerpen hebben geleid.

In augustus zei Facebook de regels voor politieke advertenties in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 in de VS te willen aanscherpen. Zo wil het bedrijf adverteerders op voorhand strenger controleren en ook informatie over adverteerders gaan publiceren.