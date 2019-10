De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië vragen Facebook om zijn chatapp Messenger niet sterker te versleutelen dan nu het geval is. Het sociale medium is van plan een vorm van versleuteling toe te passen waardoor de inhoud niet meer in te zien is door het bedrijf zelf.

De brief, waarvan een concept door de Amerikaanse nieuwssite BuzzFeed News was ingezien, is ondertekend door de Amerikaanse ministers Bill Barr (Justitie) en Kevin McAleenan (Binnenlandse Veiligheid), en de ministers van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk en Australië.

De ambtenaren vrezen dat het bij verdere versleuteling voor de autoriteiten moeilijker wordt om terrorisme, kinderporno en inmenging in verkiezingen tegen te gaan.

Facebook is van plan om zijn berichtenapps standaard van zogenoemde end-to-endencryptie te voorzien. Dit zorgt ervoor dat een bericht sterk versleuteld langs de servers van het bedrijf wordt verstuurd. Alleen de verzender en de ontvanger van het bericht kunnen op die manier de inhoud lezen.

Zuckerberg: 'Zullen mensen die naar kinderporno zoeken weten te vinden'

Tijdens de wekelijkse interne Q&A-sessie zei Facebook-baas Mark Zuckerberg donderdagavond dat hij zich bewust was van het risico dat kinderporno moeilijker te detecteren is. "Het feit dat we hiermee een instrument minder hebben, was een van de aspecten die het zwaarst op me rustten."

Hij is echter optimistisch dat Facebook zelfs met de nieuwe vorm van versleuteling mensen die naar kinderporno zoeken zal ontdekken, met de tools die ook gebruikt worden om verkiezingsbeïnvloeding te detecteren. Ook suggereerde Zuckerberg dat zijn bedrijf wellicht de manieren waarop volwassenen via Facebook interactie hebben met minderjarigen gaat beperken.

End-to-endencryptie wordt al standaard toegepast op WhatsApp, dat ook van Facebook is. Het bedrijf is echter van plan om de chatdiensten van Instagram en Messenger te integreren, waardoor gebruikers elkaar onderling berichten kunnen sturen.