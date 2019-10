Facebook brengt donderdag de chatapp Threads uit, die onder het merk Instagram valt. De app legt de focus op de smartphonecamera en is bedoeld om met goede vrienden de communiceren, schrijft Facebook in de aankondiging.

Instagram-gebruikers kunnen Threads downloaden om met vrienden te chatten, foto's en video's te delen. Ook het Stories-format, met video's die in principe na 24 uur verdwijnen, is in de app beschikbaar.

Threads maakt gebruik van de Goede vrienden-functie die in november aan Instagram werd toegevoegd. Instagram-gebruikers kunnen met deze lijst foto's of video's alleen met een klein publiek delen.

Met Threads kunnen gebruikers de contactpersonen uit de Goede vrienden-lijst berichten sturen. Ook kunnen zij de lijst via de app aanmaken of beheren.

Op de app kunnen gebruikers ook een status toekennen. Daarmee is via een emoji met een korte tekst zichtbaar waar vrienden mee bezig zijn. Ze kunnen ook een andere boodschap achterlaten, zoals 'Thuis', 'Op het strand' of 'Laag batterijpercentage'.

Threads is vanaf donderdag beschikbaar voor Android. Vermoedelijk wordt de app later die dag ook beschikbaar in de App Store voor iOS-apparaten.