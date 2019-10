Het aantal meldingen van phishing neemt toe, meldt de Fraudehelpdesk vrijdag. Dit jaar hebben tot nu toe bijna vijftienduizend mensen melding van phishing gedaan bij de organisatie.

De totale schade bedraagt 1,1 miljoen euro. Dat is meer dan in 2018, toen voor in totaal 862.000 euro aan schade werd gemeld.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een op de tien Nederlanders weleens op een phishinglink heeft geklikt. Dergelijke links worden door internetcriminelen verstuurd via e-mails, apps of sms'jes. De berichten lijken afkomstig van officiële instanties of bedrijven, zoals banken, incassobureaus en telecomproviders.

Achter de link zit vaak een webpagina waarmee internetcriminelen proberen toegang te krijgen tot bijvoorbeeld bankgegevens. Op die manier kunnen zij geld van de rekening van het slachtoffer stelen. De link waarop geklikt wordt, leidt naar een site die door de criminelen gemaakt is en vaak moeilijk te onderscheiden is van de site van een instantie of bedrijf.

Volgens de Fraudehelpdesk worden internetcriminelen steeds creatiever bij het maken van phishingberichten en is het steeds lastiger om deze berichten te herkennen. Ook worden criminelen steeds brutaler; zo werden in juli nog twee mannen opgepakt die op straat mensen oplichtten door ze een QR-code te laten scannen.