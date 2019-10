Facebook is verplicht om wereldwijd smaadberichten te verwijderen als deze door de rechter in een Europese lidstaat onwettig zijn verklaard, zo maakt het Europese Hof van Justitie donderdag bekend. Facebook moet dit soort berichten na een rechterlijk oordeel ook offline halen in landen waar de betreffende uitspraak niet illegaal is, aldus het Hof.

De uitspraak van het Europese Hof is gedaan in een zaak tussen de Oostenrijkse oud-politicus Eva Glawischnig-Piesczek en Facebook. Zij klaagde Facebook in haar thuisland aan om smaadberichten over haar offline te krijgen.

Het oordeel van het Hof houdt ook in dat Facebook actief op zoek moet gaan naar berichten met hatelijke teksten die door Europese lidstaten als illegaal zijn bestempeld. Op dit moment volgt Facebook de Europese regels die stellen dat er eerst een melding moet binnenkomen.

Facebook spreekt zich uit tegen het oordeel van het Europees Hof. Het bedrijf zegt dat het niet de taak van socialemediabedrijven is om te controleren of berichten in enig land tegen de wet zijn en deze proactief te monitoren, interpreteren en te verwijderen.

"De uitspraak ondermijnt het principe dat het ene land niet het recht heeft om zijn wetten omtrent vrijheid van meningsuiting in andere landen op te dringen", zegt het bedrijf.

De advocaat van Glawischnig-Piesczek zegt tevreden te zijn met de uitspraak. "Het Europese Hof van Justitie neemt het standpunt in dat partijen meer moeten doen om de individuele rechten van mensen te verdedigen."