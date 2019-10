KPN is verplicht om onderzoek te doen bij meldingen over hinderlijke of kwaadwillende anonieme telefoonoproepen, zo oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een geschil tussen KPN en Robin Mobile.

Telecomprovider Robin Mobile had bij de ACM een klacht tegen KPN ingediend omdat die provider zou weigeren mee te werken aan onderzoeken naar hinderlijke of kwaadwillende telefoonoproepen. Het ging hierbij om bijvoorbeeld oproepen van callcenters.

KPN wilde voor dit onderzoek het telefoonnummer van de klagende Robin Mobile-klant doorgeven aan de anonieme beller, zodat die contact op kon nemen, maar Robin Mobile gaf hier geen toestemming voor.

ACM oordeelt nu dat Robin Mobile op basis van de Telecommunicatiewet niet verplicht is om het telefoonnummer beschikbaar te stellen aan KPN. KPN is wel verplicht om een onderzoek in te stellen als er melding wordt gemaakt van dergelijke telefoonoproepen.

Een woordvoerder van KPN laat in gesprek met NU.nl weten dat het proces inmiddels is aangepast om aan de uitspraak van de ACM te voldoen.

KPN gaf het nummer van de degene die gebeld werd door, omdat het op die manier makkelijker was om de klacht te verhelpen; de anonieme bellers zijn er volgens KPN namelijk lang niet altijd van op de hoogte dat ze overlast veroorzaken en met het telefoonnummer kon de oorzaak makkelijker gevonden worden.