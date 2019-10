De Amerikaanse tak van uitzendbureau Randstad zou mensen onder valse voorwendselen hun gezicht hebben laten scannen in opdracht van Google. Volgens bronnen van New York Daily News die bij het project betrokken waren, werden daklozen en studenten benaderd met de vraag of zij hun gezicht wilden laten scannen, zonder dat hen verteld werd dat ze voor Google werkten.

De deelnemers kregen een apparaat met een selfiecamera in handen, waarmee ze hun gezicht moesten laten scannen. In ruil voor hun deelname kregen ze 5 dollar (zo'n 4,50 euro).

De medewerkers zouden specifiek daklozen hebben aangesproken, omdat zij niet goed doorhadden wat er gebeurde en minder snel met de media zouden praten. Ook werden studenten benaderd; zij kregen te horen dat het om een selfiegame ging. Google werd daarbij niet genoemd en ook werd niet verteld dat hun gezicht werd gescand en opgeslagen.

Volgens medewerkers van het uitzendbureau zouden ze ook specifiek de instructie hebben gekregen om mensen met een donkere huidskleur te scannen, mogelijk omdat camera's meer moeite hebben met het herkennen van mensen met een donkere huidskleur. Zo bleek eerder dat camerasystemen van zelfrijdende auto's dit niet naar behoren konden.

Google zegt zaak te onderzoeken

In een reactie aan NU.nl laat Google vrijdag weten de bevindingen serieus te nemen en te onderzoeken. "De aantijgingen met betrekking tot eerlijkheid en toestemming zijn in strijd met onze eisen voor vrijwilligersonderzoek en de training die we hebben gegeven."

Google is overigens niet het enige bedrijf dat op straat gezichtsscans verzamelt om gezichtsherkenning te verbeteren. Apple verzamelde in het verleden data om ervoor te zorgen dat de Face ID-techniek goed werkt.

Aanvulling: Dit bericht is op 4 oktober aangevuld met een reactie van Google.