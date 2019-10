Microsoft heeft woensdag een hele reeks nieuwe apparaten onder zijn Surface-merk gepresenteerd. Op de korte termijn liggen er relatief kleine updates in het verschiet, maar Microsoft blikt ook al vooruit naar een toekomst vol uitklapbare smartphones en tablets.

Om met het slechte nieuws te beginnen: de Surface Duo en Neo, de uitklapbare smartphone en tablet die Microsoft eind 2020 wil uitbrengen, waren na de persconferentie in New York nog niet beschikbaar voor de pers. Een lint hield geïnteresseerden op ruime afstand van de prototypes, die vermoedelijk nog flink zullen worden doorontwikkeld door Microsoft voor de uiteindelijke verschijning.

Duidelijk is wel dat Microsoft na het debacle van Windows Phone - en de bijbehorende miljardenafschrijving op de overname van Nokia - van plan is om met frisse moed de mobiele markt op te trekken. En om op de markt voor hybride laptoptablets nieuwe mogelijkheden te blijven verkennen, zoals het bedrijf de afgelopen jaren al deed met de Surface Pro's en Surface Books.

Microsoft neemt risico met compactere Surface Pro X

Ondertussen hoeven we niet tot volgend jaar te wachten om nieuwe ontwikkelingen in de Surface-lijn te verkennen. In november van dit jaar verschijnt namelijk de Surface Pro X, een hernieuwde poging van Microsoft om zich met een mobiele ARM-chip te mengen op de tabletmarkt.

Het bedrijf deed dat voor het laatst in 2012 en 2013 met de Surface RT en Surface 2. Op zijn zachtst gezegd was dat geen succes. De Windows 8-apparaten waren traag en beperkt in hun functionaliteit, door een gebrek aan applicaties die waren aangepast voor de toen nog gloednieuwe versie van het besturingssysteem. In de afgelopen vijf jaar kregen alle Surface-apparaten weer 'ouderwetse' Intel-laptopchips. Die zijn weliswaar minder energiezuinig dan de ARM-processoren die te vinden zijn in Android- en iOS-apparaten, maar ze kunnen in ieder geval overweg met alle traditionele Windows-infrastructuur.

Met de Surface Pro X hoopt Microsoft dat die kinderziektes ditmaal overkomen kunnen worden. Het bedrijf werkte samen met Qualcomm om de eigen SQ1-chip te ontwikkelen, die naar eigen zeggen veel krachtiger is dan de ARM-chips in bestaande tablets. Microsoft neemt wel een risico: het lijkt erop dat nog altijd niet alle apps zullen werken op de Surface Pro X; Adobe maakt bijvoorbeeld slechts een aantal van zijn Creative Cloud-apps beschikbaar.

Daar staat tegenover dat de Pro X tijdens een eerste test wel vlug aanvoelt, en dat er op het prestatievlak niet direct een verschil merkbaar is met Windows 10 op een 'traditionele' x86-processor. Het gebruik van een ARM-chip neemt bovendien andere voordelen met zich mee, zoals ondersteuning voor 4G-internet en een ruime accuduur van (volgens Microsoft) 13 uur.

Slank ontwerp geeft Pro X 'vriendelijker' uiterlijk

Ook op andere vlakken maakte de Pro X een goede indruk. Het slanke ontwerp met afgeronde hoeken geeft het apparaat een wat 'vriendelijker' uiterlijk dan de Surface Pro-tablets van Microsoft, die juist erg hoekig zijn. De aluminium behuizing voelt stevig aan, en door de flexibele standaard is de Surface Pro X net als zijn voorgangers te gebruiken in allerlei verschillende standen.

Het 13 inch-scherm loopt bijna van rand tot rand. De Surface Pro X is zeker geen kleine tablet, vooral vergeleken met het schermformaat van 10 inch dat in de afgelopen jaren standaard is geworden, maar voor een apparaat met zo'n groot schermformaat voelt hij toch nog behoorlijk compact. Hij is ook iets lichter dan de Surface Pro, al is de iPad Pro met vergelijkbaar display nog weer een tikje minder zwaar.

In de Type Cover, de loskoppelbare toetsenbordhoes die bij de Surface Pro X verkrijgbaar is, zit dit keer ruimte voor een stylus. Het speciale compartiment met de Surface Slim Pen kan op vernuftige wijze worden verborgen door de bovenkant van het toetsenbord tegen de tablet aan te klappen. Bij andere Surface-modellen moet de pen met een magneet aan de zijkant van het apparaat worden gekoppeld; een stuk minder handig, want in je tas wil hij er dan nog wel eens af vallen.

Het toetsenbord in de hoes is nog altijd erg goed, zeker gezien het compacte ontwerp. Je kunt op volle snelheid typen op de Type Cover, al voelt dat in de schuine stand nog wel wat minder solide dan als hij plat op tafel ligt.

Met een prijs van minstens 999 dollar (ongeveer 912 euro) is de Surface Pro X geen goedkope tablet, en Microsoft richt zich duidelijk weer op de markt voor professionele gebruikers. De vraag is of zij niet liever voor de 'veiligere' Surface Pro 7 zullen kiezen, die er weliswaar minder modern uitziet, maar wel gebruikmaakt van een ouderwetse Intel-chip. Zulke processoren zijn wellicht niet de toekomst van de pc, maar zijn voor Windows-gebruikers anno 2019 nog wel een vaste waarde.

Surface Earbuds met live transcriptie en vertaling

In Microsofts toekomst vol futuristische, uitklapbare apparaten hoort ook een paar futuristische oordoppen, de Surface Earbuds. Microsoft borduurt voort op de immens populaire AirPods van Apple met een bijzonder ontwerp, dat opvalt door de grote, platte achterkant die uit je oren steekt. Wellicht zullen mensen zich afvragen waarom je schoteltjes in je oor hebt geplakt, maar toen de AirPods uitkwamen vergeleken mensen die oordoppen ook vooral met tandenborstelkoppen. Inmiddels kijkt niemand meer raar op als je ermee rondloopt.

Voordeel van dit ontwerp is dat het gehele oppervlak van de oordoppen kan worden gebruikt als touchscreen. Door heen en weer of op en neer te swipen, pas je bijvoorbeeld het volume aan of wissel je van nummer in Spotify. Tijdens het swipen bleven de oordoppen tijdens een eerste test goed zitten, en ook wat springen en schudden kon de Earbuds niet loswrikken.

Door dubbel te tikken op een van de dopjes, wordt de spraakassistent Cortana gestart. Die kan in theorie antwoord geven op je vragen, al is Cortana zeker niet de meest veelzijdige spraakassistent. Een vraag over het weer in Amsterdam leidde ertoe dat Cortana de volledige Wikipedia-pagina over de stad begon voor te lezen.

Stemherkenning lijkt goed te werken

De stemherkenning van de Earbuds lijkt goed te werken. In PowerPoint wordt het mogelijk om een transcriptie van alles wat je zegt onder een diashow te vertonen. Dat is handig als je bijvoorbeeld slecht te verstaan bent, of een presentatie geeft aan doven or slechthorenden. De (Engelse) transcriptie was tijdens een test behoorlijk nauwkeurig, zelfs in een luidruchtige ruimte. Helaas verstaan de Surface Earbuds nog geen Nederlands, al kan de software van Microsoft Engelse spraak wel direct omzetten naar Nederlandse tekst.

Microsoft belooft dat de Surface Earbuds acht uur meegaan op één acculading, een stuk langer dan bijvoorbeeld de AirPods. In de meegeleverde doosje zit bovendien een oplader die nog eens 24 uur aan batterijduur kan aanleveren. Dat geeft de Earbuds een stuk meer uithoudingsvermogen dan de concurrentie; dat grote formaat heeft dus ook zijn voordelen.

De Earbuds zullen te koppelen zijn aan Windows-, Android- en iOS-apparaten. Microsoft-apps als Word en Outlook zullen herkennen wanneer je de oordoppen gebruikt, zodat je documenten en e-mails kunt inspreken. Toch lijkt het door het gebrek aan Nederlandse spraakondersteuning onwaarschijnlijk dat de Surface Earbuds al snel naar Nederland zullen komen.