De grensbewaking van Canada erkent een "fout" te hebben gemaakt door de toegangscodes van smartphones van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou, die in december in Vancouver werd opgepakt, te delen met de Canadese federale politie.

Meng werd op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt op verdenking van fraude. De topvrouw zou gelogen hebben over Huawei's zakenpraktijken in Iran. De topvrouw is de financieel directeur van het Chinese smartphone- en telecombedrijf en tevens de dochter van oprichter Ren Zhengfei.

Volgens de VS is het bedrijf Skycom als onofficiële dochteronderneming door Huawei gebruikt om de activiteiten van het bedrijf in Iran te verhullen. Huawei zegt dat Skycom een lokale zakenpartner was, maar zowel in de praktijk als in theorie niet als dochteronderneming diende.

In een e-mail die dinsdag door de Canadese grensbewaking aan het hooggerechtshof van de provincie Brits-Columbia is verstuurd, staat dat de toegangscodes in de rechtszaal onbruikbaar zullen zijn. "De toegangscodes zijn door een fout afgegeven en kunnen niet gebruikt worden als bewijs, noch om de apparaten van mevrouw Meng te bekijken."

In het bericht staat verder dat ook dat de grensbewaking de toegangscodes niet gebruikt heeft om de apparaten te bekijken en daar ook geen intentie toe had, omdat het "niet hun onderzoek" betreft.

Meng zegt onschuldig te zijn en probeert haar uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen. De zaak begint naar verwachting formeel in januari en kan vermoedelijk jaren duren.