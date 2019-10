Microsoft heeft woensdag in New York een uitklapbare smartphone met twee schermen onthuld: de Surface Duo. Met het toestel maakt het bedrijf in 2020 zijn rentree op de smartphonemarkt, nadat het eerdere Windows Phone-initiatief mislukte door overweldigende concurrentie van Android en iOS.

De Surface Duo is ontwikkeld in samenwerking met Google en zal draaien op een versie van Android. Microsoft-productbaas Panos Panay benadrukte tijdens een persconferentie dat de Duo een echt Surface-product is, met de nadruk op productiviteit.

De twee schermen stellen gebruikers in staat om te multitasken door twee apps naast elkaar te draaien. Het moet ook mogelijk worden om activiteiten op de smartphone, zoals het schrijven van een e-mail, naadloos voort te zetten op een Windows-apparaat.

De technische specificaties van de Surface Duo zijn nog niet bekend, maar een werkend prototype dat in New York werd getoond had twee vrij grote schermen van zeker 6 inch.

Microsoft geeft ook voorproefje van uitklapbare tablet

Naast de Duo toonde Microsoft ook een uitklapbare tablet met twee schermen: de Surface Neo. Net als de Surface Duo verschijnt de tablet pas eind 2020, maar Microsoft heeft de producten nu al onthuld om ontwikkelaars op te roepen om apps te ontwikkelen voor de apparaten.

De Surface Neo-tablet bevat twee exemplaren van het dunste LCD-scherm dat ooit is ontwikkeld, met daartussen een scharnier. Elke zijde van het apparaat is 5,6 millimeter dun, waardoor het ingeklapte product krap meer dan een centimeter dik is.

Een los toetsenbord kan worden vastgekoppeld aan de onderkant en over een van de twee schermen worden geklapt. Een deel van dat scherm blijft onbedekt en werkt vervolgens als trackpad, of als 'Wonder Bar' die snelkoppelingen toont. Op deze balk kunnen ook video's in klein formaat worden getoond.

Volgens Microsoft moet de Surface Neo gebruikers in staat stellen om productiever te zijn, door twee volledige apps naast elkaar te draaien. Apps kunnen met een swipebeweging van het ene naar het andere scherm worden verplaatst.

De Surface Pen wordt met een magneet vastgehouden aan de achterkant van het apparaat. Het apparaat draait op Windows 10X, een nieuwe versie van het besturingssysteem voor flexibele apparaten als de Surface Neo. Microsoft belooft dat alle Windows-apps, waaronder de Office-suite, zullen werken op 10X.

Met de uitklapbare Surface Neo-tablet komt Microsoft ook met een nieuwe versie van zijn besturingssysteem: Windows 10X. (Foto: NU.nl/Jeroen Kraan)

Surface X Pro met nagenoeg randloos scherm

Naast de uitklapbare tablet kondigde Microsoft ook een compactere versie van de Surface Pro aan. Het apparaat heeft een nagenoeg randloos 13 inch-scherm en een ARM-processor van Microsoft zelf. De Surface Pro X draait op de SQ1-chip van Microsoft en kan net als andere Surface Pro-apparaten worden gebruikt met loskoppelbaar toetsenbord en stylus.

Het is voor het eerst sinds de Surface RT en Surface 2 (uit 2012 en 2013) dat Microsoft een Surface-apparaat met energiezuinige ARM-chip maakt. Zulke processoren worden normaal gesproken vooral aangetroffen in mobiele Android- en iOS-apparaten, niet in Windows-machines. De SQ1-chip van Microsoft is gemaakt in samenwerking met Qualcomm.

In het verleden hadden Windows-apparaten met ARM-chips last van compatibiliteitsproblemen met oudere applicaties. Dat lijkt bij de Surface Pro X ook nog het geval te zijn, al stelde productbaas Panos Panay wel dat "de volledige kracht van Windows" beschikbaar is, waaronder alle Office 365-applicaties. Adobe brengt verschillende programma's, waaronder teken-app Fresco, naar de Pro X. Maar de volledige versies van apps als Photoshop en Illustrator zullen niet werken op het apparaat.

De nieuwe Surface-tablet is slechts 5,3 millimeter dun en weegt 762 gram. Onder het scherm van de Surface Pro X kan een dunne versie van de Surface Pen worden verborgen. In het toetsenbord zit een compartiment voor de oplaadbare stylus, die onder het display verdwijnt. Het 13 inch-scherm zelf toont 2.880 bij 1.920 pixels, en de tablet kan gebruikmaken van 4G-netwerken.

De Surface Pro X verschijnt in de VS op 5 november, voor prijzen vanaf 999 dollar. Of het apparaat in Nederland te koop wordt en wat de europrijs wordt, is onbekend.

De volledige versies van Adobe-programma's zoals Photoshop en Illustrator werken niet op de Surface X Pro. (Foto: Microsoft)

Surface Laptop 3 met volledig aluminium behuizing

Microsoft vernieuwt zijn Surface Laptop met grotere schermen en een opgefrist uiterlijk. De Surface Laptop 3 zal beschikbaar zijn in schermformaten van 13,5 inch met een Intel-chip en 15 inch, die is voorzien van de Ryzen 7-chip van AMD.

De laptop zal beschikbaar zijn in een versie die volledig van aluminium is gemaakt. Er komt ook een versie die, net als de vorige generaties, een laag alcantara, een kunststof die lijkt op suède, om het toetsenbord heeft. De accu moet in minder dan een uur opladen al voor 80 procent gevuld zijn, via de magnetische oplader. Voor het eerst is aan de zijkant een USB C-poort beschikbaar, naast een USB A-poort.

Onder het toetsenbord zit een harde schijf die vervangbaar is, naast een AMD Ryzen 7-chip die speciaal voor de Surface is ontworpen. Microsoft belooft een verdubbeling van de snelheid ten opzichte van de Surface Laptop 2, die twee jaar geleden verscheen, evenals sterk verbeterde grafische prestaties.

In de Verenigde Staten komen de laptops op 22 oktober uit. Het 13,5 inch-model kost minstens 999 dollar (ongeveer 912 euro) en het 15 inch-model gaat voor 1.199 dollar over de toonbank. Nederlandse details zijn nog niet bekend.

De Surface Laptop 3 komt in een variant met een schermdoorsnee van 15 inch en een van 13,5 inch. (Foto: Microsoft)

Surface Pro 7 met loskoppelbaar toetsenbord

Microsoft kondigde ook de zevende versie van de Surface Pro aan. De laptop met loskoppelbaar toetsenbord wordt eveneens voorzien van een USB C-poort, in plaats van de eerdere Mini DisplayPort.

Het ontwerp blijft gelijk, met 12,3 inch-scherm en een uitklapbare standaard die het mogelijk maakt om de Surface Pro 7 in verschillende standen te gebruiken.

Ook de Surface Pro 7 is vanaf 22 oktober verkrijgbaar in de VS, voor prijzen vanaf 749 dollar.

Draadloze oordopjes met microfoon

In navolging van bedrijven als Apple en Samsung heeft Microsoft eigen draadloze oordoppen ontwikkeld. De Surface Earbuds leggen de focus op zakelijke toepassingen, zoals het dicteren van e-mails en Word-documenten.

De microfoons in de relatief grote oordoppen moeten omgevingsgeluid goed kunnen filteren, zodat de drager correct wordt verstaan. Door over de oordoppen te swipen, kan onder meer het volume worden aangepast of muziek-apps als Spotify worden bediend.

De Surface Earbuds kunnen luisteren naar een tiental talen, maar het Nederlands zit daar niet tussen. Gebruikers zullen dus in het Engels of een andere taal moeten spreken. Het is wel mogelijk om direct een vertaling tussen twee talen te horen. Dat kan in totaal naar zestig talen, waaronder het Nederlands.

De Surface Earbuds verschijnen voor het eind van het jaar, voor 249 dollar. Het is onduidelijk of de oordopjes in Nederland verkocht gaan worden en wat ze in dat geval gaan kosten.

De Surface Earbuds kunnen live van het Engels naar het Nederlands vertalen, maar de oordopjes verstaan geen Nederlands. (Foto: Microsoft)