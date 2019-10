Een onofficiële omweg waarmee gebruikers van een Huawei Mate 30-telefoon toch Google-apps konden installeren, is woensdag afgesloten. Het toestel mag vanwege het Amerikaanse handelsrestricties officieel geen Google-apps en -diensten bevatten.

Beveiligingsonderzoeker John Wu legde dinsdag in een blogbericht uit hoe Mate 30 Pro-bezitters via een omweg toch Google-apps konden downloaden en installeren. Op die manier konden mensen toch de apps van bijvoorbeeld YouTube en Google Maps installeren, terwijl dat vanwege de Amerikaanse sancties officieel niet mogelijk is.

De omweg maakte gebruik van een app genaamd LZPlay, die ervoor zorgde dat de installatie van Google-apps op Mate 30-telefoons werd toegestaan. Volgens nieuwssite Bloomberg ging het om een app die simpel te gebruiken was en gelijktijdig met de Mate 30 verscheen.

Wu zegt dat het "vrij duidelijk" is dat Huawei van LZPlay wist en dat het bedrijf het bestaan van de app toestond. Dat ontkent Huawei in een mail aan Bloomberg. Het is inmiddels niet meer mogelijk om van de omweg gebruik te maken, omdat LZPlay offline is gehaald.

Sancties vanuit VS

Huawei wordt door de Verenigde Staten verdacht van spionage voor de Chinese overheid, wat door Huawei altijd ontkend is en waarvoor geen bewijs naar buiten is gebracht.

De Google-licentie geldt nog wel voor lopende samenwerkingen. Daarom mogen Huawei-telefoons die al op de markt waren nog wel van Google-apps en -diensten gebruikmaken. De Mate 30 Pro, die nog niet beschikbaar is in Nederland, valt daarbuiten.

De Mate 30 Pro kan alleen gebruikmaken van een opensourceversie van Android, zonder de populaire apps en diensten.