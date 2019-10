WhatsApp werkt aan een functie waarbij berichten automatisch verwijderd worden, aldus WABetaInfo. Uit informatie in handen van de website blijkt dat gebruikers in de toekomst kunnen instellen dat een verstuurd bericht na vijf seconden of een uur wordt verwijderd.

Als gebruikers de optie hebben ingeschakeld, worden de berichten na de geselecteerde tijd verwijderd, zonder een spoor achter te laten, aldus WABetaInfo. De site vermoedt dat de functie beschikbaar wordt voor zowel privé- als groepsgesprekken.

De functie zou momenteel door WhatsApp in ontwikkeling zijn en wordt nog niet getest. Het is onduidelijk wanneer het bedrijf, dat onderdeel is van Facebook, van plan is om de verwijderoptie beschikbaar te stellen en hoe de functie er tegen die tijd uitziet.