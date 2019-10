Twitter maakt het voor gebruikers van de app voor iPhones en iPads mogelijk om te zoeken naar privégesprekken. De functie wordt vanaf dinsdag uitgerold voor deze gebruikers, maakt het bedrijf middels een tweet bekend.

De zoekbalk is toegevoegd aan het tabblad voor privéberichten in de Twitter-app, te herkennen aan het icoon met de envelop. Door een term in de zoekbalk in te voeren, komen resultaten van gesprekken met overeenkomende personen naar boven.

Het is niet mogelijk om naar de inhoud van privégesprekken te zoeken. Gebruikers die zoeken naar woorden die in het gesprek voorkomen, krijgen dan de melding te zien dat de zoekterm "geen overeenkomsten in je inbox opgeleverd" heeft.

Daarnaast is de eerste zoekopdracht beperkt tot recente gesprekken, hoewel onduidelijk is wat Twitter onder deze tijdsperiode rekent. Door op een knop te drukken, zoekt Twitter ook naar oudere privégesprekken.

Het is onduidelijk of Twitter plannen heeft om de functie uit te breiden of ook op Android beschikbaar te maken.