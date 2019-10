De politie heeft de afgelopen maanden meer dan dertig personen gearresteerd voor het afpersen van tientallen mannen die naaktfoto's van zichzelf hadden gedeeld via het internet.

De politie-eenheid Den Haag hield maandag en dinsdag zeven verdachten aan in twee verschillende onderzoeken naar 'sextortion' - afpersing met seksueel getinte foto's of video's via het internet.

De twee onderzoeken staan los van elkaar, maar de werkwijze is vrijwel identiek, meldt de politie. De slachtoffers komen via een datingwebsite in contact met een vrouw met wie zij enige tijd contact hebben.

Voordat de twee daadwerkelijk een afspraak hebben, versturen de mannen naaktfoto's naar hun toekomstige date. Zij worden vervolgens via WhatsApp benaderd door mannen die geld van hen eisen. Wanneer zij dit geld niet overmaken, zouden de naaktfoto's worden gedeeld met hun vrienden en familie.

Bedragen variëren van honderden tot tienduizenden euro's

De slachtoffers moesten het geld overmaken naar zogeheten 'geldezels'. Dit zijn personen die hun bankrekening ter beschikking stelden aan de verdachten. In een van de onderzoeken zijn ondertussen 25 verdachten opgepakt, in het andere onderzoek is een van deze 'geldezels' opgepakt.

Dinsdag hield de politie de vijf hoofdverdachten in een van de onderzoeken aan. Het gaat om vijf mannen tussen de 19 en 22 jaar oud, afkomstig uit Delft en 's Gravenzande. Zij worden verdacht van het afpersen van ten minste vijftig mannen. Hun slachtoffers hebben tussen de 1.500 en 30.000 euro overgemaakt.

In het andere onderzoek zijn maandag twee hoofdverdachten aangehouden. Zij worden verdacht van het afpersen van ten minste vijftien mannen. Hun slachtoffers maakten gemiddeld 900 euro over.

In beide zaken sluit de politie meer aanhoudingen niet uit.