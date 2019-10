Gegevens van 218 miljoen spelers van het woordspel Words with Friends zijn mogelijk gestolen door een hacker uit Pakistan, meldt The Hacker News. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en telefoonnummers. Het spel is ook in het Nederlands beschikbaar, maar het is niet bekend van hoeveel Nederlanders gegevens zijn gestolen.

De hacker claimt dat hij de gegevens van het spel heeft gestolen uit een database van game-ontwikkelaar Zynga. The Hacker News heeft een steekproef van de data ingezien en bevestigt dat de hacker inderdaad in het bezit is van een aantal gegevens.

Ook zegt de hacker in het bezit te zijn van data van andere spellen van Zynga, waaronder Draw Something en het stopgezette spel OMGPOP. Het gaat hier volgens de hacker om onversleutelde wachtwoorden van meer dan zeven miljoen gebruikers.

Zynga heeft op 12 september toegegeven mogelijk gehackt te zijn, maar sprak niet over welke data gestolen zijn. Ook meldden ze niet om hoeveel accounts het zou gaan.

Zynga heeft het lek nog niet bevestigd. Wel is bekend dat de hacker eerder dit jaar bijna een miljard gebruikersgegevens van 45 online diensten heeft verkocht.