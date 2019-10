Google is bezig met een app die herkent wanneer de auto waar de telefoon zich in bevindt verongelukt. Personal Safety is ontdekt door XDA Developers in de Play Store.

Wanneer een auto botst, herkent de smartphone volgens de gelekte beschrijving dat er een ongeluk is gebeurd en laat dan een luid alarm afgaan. Wanneer de gebruiker de melding niet weg tikt op het scherm van de smartphone, belt de telefoon automatisch het alarmnummer.

Als de gebruiker niet in staat is te bellen, kan deze via de app ook met een knop in de app selecteren welke hulpdienst hij nodig heeft. Ook kunnen er contacten worden toegevoegd die worden gewaarschuwd in het geval van een ongeluk.

De app is nog niet beschikbaar en vooralsnog lijkt het alleen om een app voor de Pixel-telefoon te gaan, de smartphone die door Google zelf gemaakt wordt. Daarnaast werkt Personal Safety voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Google heeft de app nog niet officieel aangekondigd en het is niet bekend of de techgigant van plan is de app wereldwijd uit te brengen.