De providers KPN, T-Mobile en Vodafone zien de afgelopen dagen een piek in het aantal frauduleuze telefoontjes uit Algerije en Tunesië naar Nederland, bevestigen woordvoerders van de drie providers aan NU.nl na berichtgeving door de NOS.

De telefoontjes zijn herkenbaar aan de netnummers +213 (Algerije) en +216 (Tunesië). Mensen die terugbellen, kunnen per minuut dat ze aan de lijn hangen een hogere telefoonrekening verwachten.

Door mensen te bellen, snel op te hangen en te hopen dat zij terugbellen, zouden oplichters proberen om Nederlanders geld afhandig te maken. "Het is iets van de afgelopen dagen", zegt KPN-woordvoerder Stijn Wesselink. "Mensen worden gebeld door een onbekend nummer. Als je terugbelt, verdienen zij er iets aan zolang de gesprekken duren."

"Dit duikt eens in de zoveel tijd op", zegt René Loman van Vodafone. "Dit heet 'wangirifraude', een Japanse term. Heel vaak worden dit soort dingen preventief geblokkeerd, maar het is een kat-en-muisspel. We waarschuwen ervoor en zeggen: heb je een oproep van een buitenlands nummer, bel dan niet terug."

"Niet opnemen en zeker niet terugbellen", luidt het advies van T-Mobile.

'Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun telefoonrekening'

Ook bij de de Fraudehelpdesk zijn "de afgelopen tijd enkele tientallen" meldingen van telefoontjes uit Algerije en Tunesië binnengekomen, zegt woordvoerder Tanya Wijngaarde tegen NU.nl. "Maar wat er precies achter de telefoontjes zit, is ons uit die meldingen niet duidelijk."

Of en zo ja hoeveel schade er is geleden, is niet bekend. De woordvoerders van KPN en Vodafone laten weten dat de schade niet vergoed wordt. "Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun telefoonrekening", aldus de Vodafone-woordvoerder.

Het is onduidelijk of T-Mobile de schade wel vergoedt. Dit bericht wordt aangevuld zodra de woordvoerder bij NU.nl op deze vraag terugkomt.