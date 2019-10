Paspoorten en identiteitskaarten worden vanaf 2 augustus 2021 op de achterkant voorzien van een QR-code, meldt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Met de code is het mogelijk om het burgerservicenummer (BSN) digitaal uit te lezen.

Het kabinet wil het zichtbare BSN verwijderen van de voorkant van de identiteitsdocumenten.

Door het nummer op de voorkant te verwijderen en te vervangen door een QR-code op de achterkant, moet identiteitsfraude voorkomen worden. Het BSN, dat bedoeld is voor communicatie tussen de overheid en de burger, is zichtbaar als mensen een kopie van hun identiteitsdocument maken.

In veel gevallen vragen partijen onrechtmatig om zo'n kopie: slechts enkele organisaties, zoals een bank, mogen dat doen. Het kan echter ook bij bijvoorbeeld hotels voorkomen, of als mensen bij een makelaar aankloppen voor een huurwoning. In deze situaties is het BSN niet relevant, maar door het af te geven raken mensen wel de controle kwijt. Om fraude te voorkomen, adviseert de overheid mensen die een kopie van hun identiteitsbewijs afgeven vooralsnog om het BSN weg te lakken.

De QR-code wordt vanaf augustus 2021 toegevoegd aan de achterkant van de identiteitskaart en de plastic identiteitspagina van een paspoort. Het BSN blijft nog wel op de achterkant zichtbaar, omdat burgers het op die manier makkelijk kunnen raadplegen of controleren.

Dat is ook de reden dat de QR-code verder niet wordt beveiligd en dat de code werkt zoals mensen dat bij andere QR-codes gewend zijn. "Om de QR-code te kunnen scannen, moet iemand het document in handen hebben", schrijft Knops. "Omdat daarop ook het BSN zelf vermeld staat, is het niet zinvol om te verhinderen dat de QR-code uitgelezen kan worden."

BSN gevoelig voor fraude bij kopie paspoort

In maart werd bekend dat de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, een onderzoek zou uitvoeren naar de wens om het BSN te vervangen door een QR-code. Daaruit is naar voren gekomen dat de wens van het kabinet geen problemen met zich meebrengt, schrijft Knops.

Met de maatregel wordt het BSN ook verwijderd uit de chip die in identiteitskaarten en paspoorten te vinden is.