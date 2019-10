Wat is het beste losse navigatiesysteem voor in de auto? En welk navigatiesysteem heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Om een route te bepalen in de auto kun je bijvoorbeeld een telefoon gebruiken of een ingebouwd navigatiesysteem inzetten. Daarmee voer je een vertrekpunt en een bestemming in, daarna vertelt het apparaat waar je heen moet.

Heb je deze oplossingen niet, dan kun je kiezen voor een los navigatiesysteem in de auto. Deze kleine apparaten hebben een aanraakscherm en een oplaadbare accu. Het handige is dat je ze thuis alvast kunt instellen en dat ze in meerdere auto's zijn te gebruiken.

De Consumentenbond testte ruim veertig verschillende navigatiesystemen. Zo werd bekeken of instructies goed te begrijpen zijn en hoe snel de routes worden (her)berekend. Daarnaast is het gebruiksgemak getest en is gekeken naar hoelang de accu meegaat en of er actuele verkeersinformatie getoond wordt.

De kaartkwaliteit is niet meegenomen. Dit onderdeel is te lastig om eerlijk en goed te testen. Zo kan het ene systeem de straten in Maastricht op orde hebben en in Groningen niet, terwijl een ander systeem de straten in Groningen nauwkeurig weergeeft, maar in Maastricht niet. Dan is het moeilijk te bepalen welk kaartsysteem het beste is.

Beste uit de test: TomTom Go 5200

De TomTom Go 5200 heeft een vrij groot scherm van 5 inch en bevat een wegenkaart van Europa. Daarnaast is het mogelijk om gratis kaarten van landen buiten Europa te downloaden.

Via bluetooth is een mobiele telefoon te koppelen, zodat de gebruiker kan bellen en gebeld kan worden via het navigatiesysteem. Het apparaat is ook voorzien van wifi om updates te downloaden. Dankzij een ingebouwde simkaart komt tijdens de rit actuele verkeersinformatie op de Go 5200 binnen.

Naast het aanraakscherm kan het systeem ook bediend worden via spraakopdrachten. Een nadeel is wel dat het apparaat traag opstart.

Beste koop: Garmin Drive 5 Plus MT-S Europe

De Garmin Drive 5 Plus MT-S Europe heeft eveneens een 5 inch-scherm met kaarten van Europa. Dit navigatiesysteem is eveneens te koppelen aan een telefoon via bluetooth, om te bellen en gebeld te worden. De bediening is simpel en vlot en de visuele routegeleiding in het beeldscherm is eveneens in orde.

De afleesbaarheid van het scherm is ook heel goed en dankzij ingebouwde wifi kan het systeem gemakkelijk geüpdatet worden. Routes invoeren kan via het aanraakscherm en de Garmin ondersteunt ook spraakopdrachten.

Er kleven wel enkele nadelen aan de optie van Garmin. Zo is de accu na anderhalf uur leeg en kan het herberekenen van een route wat traag zijn.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en van de Consumentenbond.