Minecraft Earth wordt in oktober uitgerold in verschillende landen, laat Microsoft zondag weten op Twitter. Het is de bedoeling dat het spel komende maand wereldwijd beschikbaar wordt. Het is nog niet bekend op welke datum Nederlandse gamers ermee aan de slag kunnen.

Minecraft Earth werkt met augmented reality (AR). Het spel wordt via het scherm van een smartphone geprojecteerd op de echte wereld. Het spel wordt daarom vergeleken met Pokémon GO waarbij spelers ook naar buiten moeten om het spel te spelen en via hun smartphone Pokémons in hun omgeving kunnen.

Minecraft Earth-spelers moeten materialen verzamelen en kunnen met elkaar Minecraft-creaties bouwen. Gamers kunnen tijdens hun verkenningstochten ook monsters tegenkomen die ze moeten verslaan.

Minecraft Earth komt uit voor zowel Android als iOS. Gebruikers met een smartphone met Android 7, iOS 10 of hogere versies van de besturingssystemen kunnen het spel direct na de release spelen.

Het spel is gebaseerd op het originele Minecraft-spel uit 2011. Het blokkenspel is nog steeds erg populair en wordt wereldwijd door miljoen mensen gespeeld.