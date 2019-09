Apple heeft de iPhone 11 Pro uitgebracht. Met een derde cameralens, een beter scherm en een langere accuduur is de telefoon van het bedrijf weer verbeterd. Maar bezitters van een iPhone X of XS hoeven niet direct te upgraden.

De iPhone 11 Pro kan worden gezien als de tweede iteratie van de iPhone X. Aan de voorkant zul je het verschil tussen een iPhone X (uit 2017), een iPhone XS (2018) en een iPhone 11 Pro (2019) niet zien. Allemaal hebben ze een inkeping met een 3D-gezichtsscanner boven in het scherm en een schermformaat van 5,8 inch.

Pas bij het omdraaien van het toestel worden de verschillen zichtbaar. De iPhone 11 Pro heeft als eerste drie in plaats van twee cameralenzen. De lenzen zijn in een vierkante vorm geplaatst. Het ziet er op het eerste gezicht wat vreemd uit - de lenzen werden wel vergeleken met inductiekookplaten - maar het went snel.

Ook de afwerking van de achterkant is nieuw. Apple maakt nog steeds gebruik van glas, maar de behuizing oogt mat. Het straalt aluminium uit - wat het dus niet is - en vingerafdrukken zijn een stuk minder zichtbaar dan op het spiegelende materiaal van de voorgangers.

De drie cameralenzen steken iets uit het vierkant. Ook het vierkant zelf steekt al een beetje uit. Daardoor wiebelt de telefoon zonder hoesje nog steeds op een tafel als je erop drukt.

Drie cameralenzen

De camera's zijn de belangrijkste vernieuwing van de iPhone 11 Pro (en de grotere 11 Pro Max). Naast een standaard groothoeklens en een 2x-zoomlens heeft het toestel eindelijk ook een ultragroothoeklens. Deze lens heeft een beeldhoek van 120 graden.

Op die manier is veel meer in beeld te vangen, van hoge gebouwen tot landschappen en groepsfoto's. Veel Android-telefoons hadden deze optie al en de iPhones begonnen wat dat betreft behoorlijk achter te lopen op de concurrentie, maar de resultaten zijn vaak indrukwekkend, al is in de hoeken soms wel wat vervorming te zien.

Met de ultragroothoeklens erbij heeft de iPhone 11 Pro in elk geval een groter bereik. Wel ontbreekt het de lens wegens het diafragma van f/2.4 aan veel scherptediepte en heeft ze wat moeite met het scherp vastleggen van beweging bij weinig licht.

Apple heeft het zoombereik van de iPhone niet vergroot. Waar bedrijven als Huawei inmiddels vijf keer optische zoom (zonder kwaliteitsverlies) bieden, houdt Apple het bij twee keer. Ook is er geen tussenoplossing in de vorm van hybride zoomen als je dichter bij het onderwerp wilt komen. Hierbij wordt optisch zoomen gecombineerd met digitaal zoomen. Na twee keer inzoomen schakelt de iPhone 11 Pro over op digitaal. Daarbij treedt sneller ruis en vervaging op.

Bij de foto's die we met de camera maakten, waren we zeer aangenaam verrast door de resultaten. Bij een concert met weinig en snel wisselend licht, zorgden vooral de standaard- en zoomlens voor overtuigende resultaten.

Nachtmodus en video

Ook nieuw is de nachtmodus. Deze functie was eveneens al langer op Android-toestellen te vinden - met wisselend resultaat. De nachtmodus van de iPhone geeft in veel gevallen een mooi resultaat, al worden kleuren en verlichting naar onze smaak soms iets te veel versterkt.

Bij de nachtmodus kan de telefoon zelf berekenen hoelang hij nodig heeft voor de beste foto. Vaak moet je het toestel twee of drie seconden lang zo stil mogelijk houden om de foto te maken. In die tijd worden veel beelden vastgelegd en gecombineerd.

Fraai is verder dat de iPhone 11 Pro met zestig beelden per seconde in 4K-resolutie video's kan opnemen. Het toestel ondersteunt ook zogeheten 'slofies' via de camera aan de voorkant. Dit zijn videoselfies, maar met een slowmotioneffect. Het is geinig en werkt behoorlijk, maar het is een functie die je in de praktijk nauwelijks zult gebruiken.

Kleine vernieuwingen in scherm en accu

Apple heeft ook het scherm aangepast. Hierbij is de helderheid verbeterd. Zo wordt een helderheid tot 1.200 nits behaald bij HDR-foto's en -video's. Dat verschil zie je, omdat hele lichte delen van het scherm erg fel worden overgebracht.

De iPhone 11 Pro is iets dikker en zwaarder dan zijn voorganger. Dat verschil is subtiel, maar wel voelbaar. Apple heeft dit keer een grotere accu in de behuizing gestopt. De dagen kwamen we dan ook gemakkelijk door tijdens de week dat we het toestel testten.

Conclusie

Apple voert dit jaar de broodnodige verbeteringen door in de iPhone 11 Pro. De camera's zijn wederom een flinke stap vooruit, dankzij de toevoeging van een ultragroothoeklens en de nachtmodus.

Ook de verlengde accuduur en het licht verbeterde scherm zijn welkome updates, evenals de eindelijk meegeleverde snellader, waardoor de accu een stuk sneller vol is. Toch missen we wel een paar dingen die de telefoon echt 'Pro' zouden maken. Zo is 3D Touch verwijderd (en vervangen door een selectie langer ingedrukt houden) en hadden we graag gezien dat de iPhone nu ook was overgegaan op een USB-C-aansluiting in plaats van Lightning. Die overstap maakten de MacBook en iPad eerder al wel.

De iPhone 11 Pro is wederom een toptoestel. Vooral mensen met een oudere iPhone zullen het de overstap (tegen de vanafprijs van 1.159 euro) waard vinden. Iedereen met een iPhone X of iPhone XS kan beter even wachten op de telefoon die Apple volgend jaar aanbiedt: voor hen zijn de vernieuwingen te schaars.

De iPhone 11 Pro voor deze review is beschikbaar gesteld door iPhoned.nl.