Brancheorganisatie Betaalvereniging Nederland zag het aantal klachten over phishing-sms'jes het afgelopen jaar stijgen van zevenduizend naar vijftienduizend per maand. Het gaat om een vorm van fraude waarbij criminelen sms'en sturen uit naam van een bank of andere organisatie om zo toegang te krijgen tot bankrekeningen.

Ook meldt de politie een "verdriedubbeling" van het aantal aangiften. De brancheorganisatie bekeek de cijfers in opdracht van het Omroep MAX-programma Meldpunt. In 2018 ontving Betaalvereniging Nederland nog slechts "enkele honderden" klachten per maand over sms-phishing, schrijft Omroep MAX.

Ook het aandeel van sms-phishing op alle phishingaanvallen nam toe. In februari ging het nog om 10 procent van het totaal. De afgelopen twee maanden ging het om een kwart van de klachten.

De Fraudehelpdesk waarschuwde deze maand voor phishing-sms'jes die uit naam van de Belastingdienst, banken en het CJIB worden verstuurd. In deze sms'jes wordt een som geld gevraagd, die via een link is over te maken. Vervolgens krijgen criminelen toegang tot de bankrekening.