Facebook test vanaf vrijdag in Australië het verbergen van het aantal vind-ik-leuks, reacties en aantal keer dat een bericht gezien is. Alleen de gebruiker die het bericht geplaatst heeft, krijgt deze statistieken te zien, meldt The Guardian.

Volgens Mia Garlick, Facebooks beleidsdirecteur in Australië, is de beslissing voor de proef gebaseerd op onderzoek en advies van deskundigen op het gebied van mentale gezondheid.

"Het gaat erom dat we de getallen weglaten, zodat mensen zich kunnen focussen op de kwaliteit van hun interacties en de kwaliteit van de berichten, in plaats van het aantal vind-ik-leuks of reacties", zegt Garlick.

Eerder dit jaar startte Facebook in Australië met zijn andere sociale medium, Instagram, met een soortgelijke test. Het is onduidelijk of het bedrijf van plan is de functie daadwerkelijk permanent te maken of wereldwijd uit te rollen.