De Japanse luchtvaartmaatschappij Japan Airlines laat reizigers die online hun stoel in het vliegtuig willen boeken voortaan zien waar jonge kinderen zitten. Als een passagier aangeeft dat er een kind meereist dat nog geen drie jaar oud is, verschijnt boven de stoel in het ticketsysteem voortaan het icoon van een babyhoofdje, schrijft BBC News donderdagavond.

Volgens een woordvoerder is het systeem nog niet foutloos. "Als een ticket via een externe partij wordt geboekt, of er op het laatste moment wordt veranderd van vliegtuig, dan verschijnt er geen symbool."

Het initiatief stuit op de sociale media op veel kritiek, maar er klinkt ook lof voor de beslissing. Mensen die vaak het vliegtuig moeten nemen voor bijvoorbeeld hun werk danken de vliegmaatschappij voor de "waarschuwingen van huilende kinderen".

Anderen vinden dat Japan Airlines "tolerant" moet zijn tegenover de jonge kinderen. "Het zijn baby's. Wij zijn allemaal ooit zo begonnen", schrijft een gebruiker op Twitter.

Volgens de website flyingwithababy scoren vliegmaatschappijen Etihad, Emirates en Gulf Air het beste onder jonge ouders. Het is niet duidelijk hoe goed Japan Airlines op die lijst scoort.