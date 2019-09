Roken, ongezond eten, alcohol of je smartphone: er zijn genoeg dingen om verslaafd aan te raken. Maar gelukkig ook minstens zoveel apps die je helpen om daar weer vanaf te komen.

Stoptober

Vanaf 1 oktober start de jaarlijkse campagne Stoptober, waarmee duizenden mensen 28 dagen stoppen met roken. De app motiveert je met praktische succestips en laat zien waar je het voor doet als je het even niet meer ziet zitten.

Door de app informatie te geven over jouw rookgedrag kan de app ook berekenen hoeveel geld je bespaart door een sigaret te laten liggen. Dat laat goed zien hoe niet alleen je lichaam maar ook je bankrekening er beter vanaf komt als je na Stoptober helemaal rookvrij door het leven gaat.

Schermtijd en Digitaal Welzijn

Je iPhone of Android-smartphone hebben allebei een handige functie ingebouwd waarmee jij je smartphonegebruik aan banden kunt leggen. Met zowel Schermtijd van iOS als Digitaal Welzijn op Android kun je precies zien hoe vaak je dagelijks en wekelijks je smartphone gebruikt en welke apps de meeste tijd opeisen.

Ook kun je applimieten instellen, zodat specifieke apps op slot gaan als je ze een bepaalde tijd gebruikt hebt. Handig om van een socialemediaverslaving af te komen. Ook is het een praktisch middel om te zien welke apps te veel meldingen versturen en je daardoor constant uit je concentratie halen.

No More!

No More! maakt het inzichtelijk en simpel om van een verslaving af te komen, ongeacht welke dat is. Nadat je een doel hebt ingevuld, wordt er een tijdlijn met mijlpalen samengesteld waar je steeds naartoe werkt. Dat begint met een dag en bouwt op naar een week, een maand of zestig dagen.

De app zit vol met motiverende uitspraken en maakt het in een oogopslag inzichtelijk hoe goed je al bezig bent. Ook kun je contactpersonen of specifieke websites toevoegen die je met de app snel kunt bereiken als je het even niet meer ziet zitten.

Streaks

Streaks is bedoeld voor het afleren van slechte gewoontes (zoals roken en drinken), maar ook voor het aanleren van goede. De app heeft een overzichtelijk ontwerp en bevat allerlei informatie. Zo kun je beginnen met gezonder eten, langer je tanden poetsen of stoppen met drinken.

Heb je een doel gekozen, dan kun je instellen hoe vaak de app je hieraan herinnert en op welke dagen van de week. Door koppelingen met de Gezondheid-app op je iPhone kun je informatie uitwisselen tussen Streaks en deze app.

