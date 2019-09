Taxi-app Uber heeft op Twitter meerdere toevoegingen aan de app aangekondigd, die de veiligheid van passagiers moeten verbeteren.

Om er zeker van te zijn dat de passagier met de juiste chauffeur meerijdt, worden pincodes aan de app toegevoegd. De gebruiker wisselt de viercijferige code met de chauffeur uit om de rit te verifiëren. Er is daarnaast een optie waarmee gezichtsherkenning kan worden ingezet om te controleren of de chauffeur is wie hij zegt dat hij is.

Verder wordt het mogelijk om direct vanuit de app een bericht te sturen naar het alarmnummer. In het bericht staat in welke auto de gebruiker zit en waar die zich op dat moment bevindt.

Deze alarmfunctie komt deze maand beschikbaar in Los Angeles en moet later in het hele land worden uitgerold. Het is niet bekend of de mogelijkheid ook in Nederland verschijnt. Hetzelfde geldt voor de andere veiligheidsfuncties.

Uber heeft ook andere veranderingen gepresenteerd. Zo wil het bedrijf de reguliere taxi-app gaan combineren met Uber Eats, de bezorgdienst van Uber. Op die manier kunnen gebruikers zowel een taxi als eten bestellen vanuit één app.