De Chinese telefoonmaker OnePlus heeft de OnePlus 7T aangekondigd. De telefoon heeft achterop drie camera's in een cirkelvorm en ververst het beeld negentig keer per seconde.

De OnePlus 7T is de opvolger van de OnePlus 7 die eerder dit jaar verscheen. Op de achterkant zitten drie cameralenzen naast elkaar in een cirkelvorm. Naast een standaardcamera is er een 2x-zoomlens aanwezig en een groothoeklens met een beeldhoek van 117 graden.

Het toestel heeft een inkeping bovenin het scherm waarin de camera voor selfies is geplaatst. Dat had de OnePlus 7 ook. De OnePlus 7 Pro had een uitschuifbare camera en geen inkeping.

Verder heeft het toestel een vernieuwd beeldscherm met een 90 Hz-verversingsfrequentie. Hierdoor kunnen beelden vloeiender worden weergegeven, bijvoorbeeld bij het spelen van games of het scrollen door apps.

Ook biedt de OnePlus 7T ondersteuning voor HDR10+ voor heldere beelden. OnePlus zegt dat de helderheid van het scherm 1.000 nits kan behalen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld licht in films feller weergegeven, maar is het scherm ook beter af te lezen bij direct zonlicht.

De telefoon heeft een Snapdragon 855+ processor en wordt geleverd met het mobiele besturingssysteem Android 10. Het is nog niet duidelijk wanneer de telefoon verschijnt en tegen welke prijs.