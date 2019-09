Google heeft een aantal apps verwijderd die misbruik maken van de proefperiode in de Play Store. Dit nadat onderzoekers van Sophos Labs ontdekte dat er een reeks apps verkrijgbaar was die er specifiek op gericht was om mensen op te lichten.

Het ging om eenvoudige apps, zoals een kompas of een QR-code-scanner. De apps waren in een proefperiode gratis te gebruiken, maar daarna moest ervoor worden betaald. Dit model is niet ongebruikelijk, maar het abonnement van de meeste apps kost een paar euro na de proefperiode.

Bij deze apps werden er honderden euro's afgeschreven. Ook als gebruikers de app al verwijderd hadden, werd er geld van hun rekening afgeschreven. Alleen als het abonnement via de instellingen van de Play Store weer werd opgezegd, konden de grote afschrijvingen voorkomen worden.

Sophos Labs meent dat de apps specifiek gemaakt werden om mensen op te lichten, omdat ze sterk leken op betaalde varianten van gangbare apps. Door een app aan te bieden die in eerste instantie gratis was, kozen mensen voor de malafide apps zonder door te hebben dat ze een abonnement van honderden euro's afsloten.