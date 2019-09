De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft Match Group aangeklaagd, schrijft The Wall Street Journal woensdag. Het bedrijf achter Tinder en datingsites zoals Match.com en OkCupid zou reclame hebben gemaakt met nepprofielen om betalende gebruikers te werven.

In de advertenties zouden de in nepprofielen gepresenteerde 'gebruikers' interesse tonen in potentiële abonnees van de diensten. De advertenties werden via e-mails verspreid. Ontvangers werden daarin verteld dat iemand op de datingsite interesse had getoond. Daaronder stond een link die naar een inschrijfpagina leidde.

Volgens de FTC zou Match Group hiermee honderdduizenden gebruikers hebben misleid om ze over te halen een betaald abonnement bij de datingsite af te sluiten.

De FTC zegt dat tussen juni 2016 en mei 2018 zo'n 500.000 abonnementen werden afgesloten binnen 24 uur nadat de e-mails "met frauduleuze inhoud" waren verstuurd. De waakhond neemt het Match Group kwalijk dat gebruikers dachten dat de e-mails van echte gebruikers afkomstig waren.

"Wij denken dat Match.com mensen misleidde door ze betaalde abonnementen te laten afsluiten terwijl het bedrijf wist dat het om nepprofielen ging", zegt FTC-topman Andrew Smith.

Match Group zegt zich niet in de aanklacht te herkennen. "De FTC heeft e-mails verkeerd geïnterpreteerd", laat het bedrijf weten. "Ze hebben kleine beetjes informatie uitgekozen om belachelijke beweringen te doen. We zijn van plan om ons hier fel tegen te verdedigen in de rechtszaal."