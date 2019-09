Facebook heeft woensdag op zijn Oculus Connect-evenement aangekondigd dat bezitters van een Oculus Quest hun handen kunnen gaan gebruiken als bediening in een virtuele omgeving.

Facebooks VR-bedrijf Oculus brengt begin volgend jaar een update uit voor de Quest-bril die dit mogelijk moet maken. Op dit moment moeten mensen nog controllers als bediening in de virtuele omgeving gebruiken.

De Quest moet de ingebouwde camera's van de headset gebruiken om handbewegingen te registreren. Dat moet zo nauwkeurig werken dat controllers niet meer nodig zijn.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg noemde de update noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er minder apparatuur voor virtual reality nodig is. Mensen kunnen zelf kiezen of ze van handtracking gebruik willen maken.

De Oculus Quest is een alternatief voor de VR-bril Oculus Rift. De Quest is iets goedkoper en hoeft niet met kabels aan een computer verbonden te worden om van virtual reality gebruik te maken.

Facebook presenteerde ook virtuele wereld Facebook Horizon

Naast handbediening presenteerde Facebook ook een grote online VR-omgeving. In Facebook Horizon kunnen mensen met een VR-headset elkaar in een virtuele wereld ontmoeten en samen games spelen.

De VR-wereld komt in 2020 beschikbaar voor de headsets Oculus Rift en Oculus Quest. Mensen beginnen in de online wereld op een soort plein van waaruit ze naar andere delen in de virtuele wereld kunnen reizen.

In Facebook Horizon is het mogelijk om met anderen af te spreken, spellen te spelen en films te kijken. Zo kondigde het bedrijf Wing Strikers aan. In dit spel kunnen gamers in vliegtuigjes rondvliegen en op elkaar schieten.

Volgend jaar start Horizon met een bètaversie. De alternatieven Facebook Spaces en Oculus Rooms sluiten op 25 oktober.

AR-bril in ontwikkeling

Facebook kondigde verder aan te werken aan een augmentedrealitybril. Dragers kunnen door de brilglazen heen kijken en wordt virtuele informatie op de glazen geprojecteerd.

Op die manier wordt een laag over de werkelijkheid gelegd. Wanneer de bril er komt, is nog niet duidelijk.