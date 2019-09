De Chinese versie van het sociale medium TikTok verbood het gebruikers om in hun video's twintig "buitenlandse leiders of gevoelige figuren" te gebruiken, meldt The Guardian op basis van gelekte documenten waarin het beleid voor moderators wordt omschreven. De Chinese president Xi Jinping wordt in die lijst niet genoemd.

Onder de verboden namen gaat het onder anderen om de Amerikaanse president Donald Trump en zijn voorganger Barack Obama, de Russische president Vladimir Poetin, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn vader en grootvader Kim Jong-il en Kim Il-sung.

Ook de Japanse premier Shinzo Abe, de wegens machtsmisbruik afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Park Geun-hye, de Indonesische president Joko Widodo en de Indiase premier Narendra Modi staan volgens The Guardian op de lijst. Mahatma Gandhi is de enige niet-wereldleider die door de krant genoemd wordt als verboden.

Uit de documenten blijkt verder dat de moderators geïnstrueerd worden om video's van het Tiananmenplein, de Tibetaanse onafhankelijkheid en de in China verboden religieuze beweging Falun Gong te censureren. De voor China relevante gevallen staan vermeld onder bredere richtlijnen voor moderators.

Een deel van de verboden inhoud wordt gezien als een 'schending' van de regels, waarbij de video wordt verwijderd en de gebruiker een ban riskeert. Minder ingrijpende overtredingen kunnen ervoor zorgen dat de verspreiding van de video beperkt wordt. Waar de grens precies ligt, verschilt per situatie.

ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok, laat aan The Guardian weten dat de richtlijnen uit het gelekte document sinds mei niet meer gebruikt worden. In de huidige richtlijnen zouden geen specifieke landen of situaties genoemd worden.