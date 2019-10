Het postapocalyptische actie- en avonturenspel The Last of Us Part II verschijnt op 21 februari 2020, heeft Sony bekendgemaakt tijdens een online presentatie.

Het vervolg op de populaire PlayStation 3-game The Last of Us uit 2013 werd in 2016 aangekondigd. Het nieuwe deel wordt, net als zijn voorganger, door het bedrijf Naughty Dog ontwikkeld.

The Last of Us Part II gaat verder waar het verhaal van het eerste deel ophoudt. In een nieuwe trailer is te zien hoe de speler tegen monsters vecht. Ook zijn scènes met de personages te paard en op een boot te zien.

De originele game werd geprezen vanwege het emotionele verhaal in een postapocalyptische wereld. Daarbij nam het personage Joel het meisje Ellie onder zijn hoede, terwijl ze navigeren door een wereld vol met door een schimmelziekte besmette mensen. In het tweede deel speelt een inmiddels oudere Ellie de hoofdrol.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat The Last of Us Part II een zombiespel is. Dat is onjuist: de geïnfecteerde personages worden levend tot zombieachtigen gemaakt, en komen daarbij niet eerst te overlijden.