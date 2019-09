Google heeft een rechtszaak gewonnen tegen de Franse privacywaakhond CNIL die wilde dat de gegevens van een persoon wereldwijd uit de zoekresultaten van Google verwijderd werden. Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag uitspraak gedaan in de rechtszaak en oordeelt dat Google dit alleen op Europees niveau hoeft te doen.

De Franse privacywaakhond legde Google in 2016 een boete op van 100.000 euro omdat het bedrijf weigerde persoonsgegevens uit de zoekresultaten van alle versies van de zoekmachine te halen. Google hoeft deze boete niet te betalen vindt het Hof.

Wel moet Google zorgen dat de informatie niet vindbaar is op de Europese domeinen van Google en moet het bedrijf volgens de uitspraak "ontmoedigingsmaatregelen" nemen om te zorgen dat burgers uit de lidstaten van de Europese Unie de informatie minder goed kunnen vinden via de zoekmachine van Google.

Het recht om vergeten te worden bestaat sinds 2014. Op basis van dit recht kunnen Europese burgers van bedrijven eisen dat informatie over hen moet worden verwijderd van webpagina's. Dit geldt ook voor de zoekresultaten van Google.

Hierbij wordt wel een afweging gemaakt tussen het recht om vergeten te worden en het publieke belang.

Google's privacy adviseur Peter Fleischer laat in een verklaring weten blij te zijn met de uitspraak:

"Sinds 2014 hebben we hard gewerkt om het recht om te worden vergeten te implementeren in Europa en een verstandig evenwicht te vinden tussen privacy en toegang tot informatie. Het is goed om te zien dat het Hof het eens is met onze argumenten. We zijn de onafhankelijke mensenrechten- en mediaorganisaties en vele anderen die hun standpunten aan het Hof hebben gepresenteerd dankbaar."