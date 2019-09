Facebook heeft het bedrijf CTRL-labs gekocht dat bezig is met een armband waarmee een computer bestuurd kan worden met gedachten. Het hoofd van de VR- en AR-afdeling van Facebook, Andrew Bosworth, kondigde de overname dinsdag aan op zijn Facebook-pagina.

De armband van CTRL-labs registreert niet de bewegingen van de gebruiker, maar probeert de signalen te lezen die het brein verstuurt naar je spieren in je hand en deze om te zetten naar acties op de computer.

De armband moet bijvoorbeeld kunnen herkennen wanneer je een muisklik wil uitvoeren, maar kan dit omzetten in een actie zonder dat de gebruiker daadwerkelijk klikt. Op die manier moet het mogelijk worden om een computer te besturen door aan bepaalde acties te denken, zonder een fysieke actie uit te voeren.

Het is niet bekend hoever CTRL-labs is met deze techniek. Waarschijnlijk duurt het nog wel even voor we met ons brein de computer kunnen besturen, maar Bosworth hoopt dat CTRL-labs deze techniek met de hulp van Facebook Reality Labs sneller door kan ontwikkelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze techniek toegepast gaat worden in VR en AR.

Volgens CNBC is er meer dan 500 miljoen dollar (455 miljoen euro) met de overname gemoeid. Met de overname breidt Facebook zijn hardwareafdeling verder uit, nadat het bedrijf in 2014 Oculus kocht. Oculus ontwikkelt VR-brillen voor Facebook.