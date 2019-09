Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn er nieuwe plannen aangekondigd om sneller en beter te handelen om het verspreiden van beelden van terrorisme tegen te gaan, meldt ZDNet dinsdag. De nieuwe plannen zijn opgesteld naar aanleiding van de aanslag in Christchurch (Nieuw-Zeeland) op 15 maart, waarbij de terrorist de aanslag filmde en de beelden deelde op sociale media.

YouTube, Twitter, Facebook en Microsoft zijn in 2017 een samenwerkingsverband gestart, genaamd The Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT). Naar aanleiding van de aanslag in Christchurch zijn de grote techbedrijven in gesprek gegaan met overheden om beter te kunnen ingrijpen bij dit soort incidenten. Nu is besloten om een onafhankelijke instelling op te richten die zich hiermee bezig gaat houden.

Het GIFCT werd tot nu toe bestuurd door de vier oprichters: YouTube, Facebook, Twitter en Microsoft. Nu krijgt de instelling een nieuw bestuur en een onafhankelijk toezichtcommissie met leden uit verschillende VN-landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Ook is er een protocol ontwikkeld dat in werking moet treden zodra er weer beelden van een aanslag worden verspreid. Verder zal de instelling ook als adviesorgaan optreden voor bedrijven en overheidsinstellingen wereldwijd.

De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, zei in een persconferentie dat ze "niet wil dat een ander land ooit in de situatie terechtkomt waarin Nieuw-Zeeland zich bevond in de minuten, uren en dagen na de aanslag in Christchurch. We wisten niet hoe we moesten reageren op de livestream van de aanslagpleger."