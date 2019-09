De verwachte draadloze oordopjes van de Amerikaanse internetgigant Amazon zijn in staat om tijdens het hardlopen data te registreren, meldt CNBC maandag op basis van een anonieme bron. Dankzij een ingebouwde sensor zouden de oordopjes de afgelegde afstand, het tempo en het aantal verbrande calorieën kunnen meten.

In april onthulde persbureau Bloomberg al dat Amazon werkt aan draadloze oordopjes. Het bedrijf zou de gadget voorzien van spraakassistent Alexa om te concurreren met onder meer Apple en Samsung.

De draadloze oordopjes kunnen volgens CNBC worden verbonden met een Android- of iOS-smartphone. Gebruikers zouden onder meer in staat zijn om via Alexa muziek af te spelen, een weersverwachting op te vragen of inkomende telefoongesprekken te beantwoorden.

Het is onduidelijk wanneer Amazon de draadloze oordopjes op de markt zal brengen. Het bedrijf onthult woensdag nieuwe hardware, maar het is onduidelijk of de oordopjes tijdens de presentatie aan bod komen.