De politie waarschuwt maandag opnieuw voor frauduleuze e-mails die uit naam van ticketverkoopplatform TicketSwap lijken te komen. Oplichters gebruiken meerdere e-mailadressen om potentiële slachtoffers geld afhandig te maken.

De oplichters beweren in het bezit te zijn van een kaartje voor een concert of evenement dat al is uitverkocht. Zij benaderen daarvoor potentiële kopers via Facebook, Speurders of Marktplaats en zeggen het ticket via TicketSwap aan te bieden.

Zodra de oplichter eenmaal in contact is met een potentieel slachtoffer, stuurt diegene een tekstbericht of e-mail die van TicketSwap afkomstig lijkt te zijn. In dat bericht wordt het evenement gemeld en is een iDEAL-betaallink toegevoegd.

TicketSwap benadrukt dat het bedrijf geen gebruikmaakt van een betaallink om de tickets af te rekenen. "De aankoopknop in de email hoort je naar www.ticketswap.nl te leiden en nooit direct naar een iDEAL-betaling", schrijft het bedrijf.

Begin september waarschuwde de politie ook al voor een e-mailadres waarin de naam van TicketSwap werd misbruikt. In dat geval beweerde de afzender dat het e-mailadres van de ontvanger voorkomt in het adresboek van het gebruikte Gmail-account.