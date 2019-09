De directeur en een medewerker van een Brits cameratoezichtbedrijf zijn maandag veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk veertien en vijf maanden voor het opzoeken en verspreiden van beelden van de overleden Argentijnse voetballer Emiliano Sala.

Sala kwam in januari om het leven bij een ongeluk met een privévliegtuig, toen hij onderweg was van Frankrijk naar zijn nieuwe club Cardiff City in Wales. Het vliegtuig verdween boven het Kanaal, waarbij vermoedelijk ook de piloot omkwam.

De twee medewerkers van het cameratoezichtbedrijf gaven in augustus toe de beelden van Sala's lichaam te hebben opgezocht en te hebben opgeslagen. De beelden verschenen later op sociale media.

Uit onderzoek bleek dat de directeur van het bedrijf de beelden illegaal had opgezocht en er foto's van had gemaakt. Vervolgens deelde ze de foto's via Facebook Messenger en kwamen de beelden ook op sociale media terecht.

"Jullie werden beiden gedreven door morbide nieuwsgierigheid", citeert The Guardian het oordeel van de rechter. "Jullie hebben jullie positie en toegang op een behoorlijk verschrikkelijke manier misbruikt door de autopsies te bekijken en foto's en schermafbeeldingen te maken."

Het lichaam dat uit het vliegtuigwrak werd gehaald, werd later geïdentificeerd als dat van Sala. Uit eerste sectie bleek dat hij is overleden door letsel aan zijn hoofd en borst. In augustus concludeerde de Britse instantie voor luchtvaartongevallen bovendien dat de twee inzittenden van het vliegtuig zijn blootgesteld aan een schadelijke hoeveelheid koolmonoxide. Het lichaam van de piloot is tot dusver niet gevonden.