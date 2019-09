De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een boete van 400.000 euro opgelegd aan TSG Interactive Gaming Europe, het moederbedrijf van pokerwebsite pokerstars.eu. Het in Nederland aanbieden van een online kansspel, zoals poker, mag alleen als daar een vergunning voor is verleend. Dat is nu niet het geval.

TSG wordt beboet omdat het bedrijf zich in 2018 volgens de Ksa nadrukkelijk op de Nederlandse consument heeft gericht, terwijl dat zonder vergunning verboden is. Dat TSG zich ook op Nederlanders richt, zou blijken uit het feit dat de website vanuit Nederland bereikbaar is, er op pokerstars.eu een contactformulier in het Nederlands is én dat de Nederlandse consument de optie bood om met iDEAL te betalen.

Ook worden er twee Nederlandse organisaties voor verslavingszorg vermeld op de pokerwebsite en staat Nederland niet op een lijst met landen van waaruit niet deelgenomen mag worden.

In augustus beboette de Ksa ook al bwin en Unibet, die zich eveneens zonder vergunning op de Nederlandse markt richtten. Ook het deelnemen aan gokdiensten als daar geen vergunning voor is, is volgens de Nederlandse wet verboden.