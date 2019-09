Google zal vanaf maandag nadrukkelijk aangeven dat mensen naar Google Assistent-opnamen kunnen luisteren, als een gebruiker toestemming geeft om zijn opnamen te gebruiken om de spraakassistent te verbeteren, schrijft het bedrijf in een blogpost.

Gebruikers die de optie al aan hebben staan, krijgen straks de vraag of ze dat zo willen houden. Daarbij wordt vermeld dat een opname bij een menselijke beoordelaar terecht kan komen.

Ook zal het bedrijf "verdere maatregelen nemen" om te voorkomen dat er audio wordt opgeslagen als iemand per ongeluk zijn Google Assistent activeert. Daarbij krijgen gebruikers binnenkort bijvoorbeeld de mogelijkheid om in te stellen hoe gevoelig de Assistent is voor activatiewoorden zoals 'OK Google'.

Ten slotte zal het bedrijf bijna alle bestaande audio-opnamen die ouder zijn dan "een paar maanden" verwijderen, omdat het strengere criteria gaat aanhouden voor welke opnamen worden opgeslagen. Google zal de aanpassingen "later dit jaar uitrollen".

Begin augustus werd bekend dat Google het programma drie maanden moest stoppen van de Duitse privacywaakhond, maar het is niet duidelijk wanneer deze periode is ingegaan. NU.nl heeft Google om verduidelijking gevraagd.

Google en Apple legden meeluisterprogramma's tijdelijk stil

Verschillende fabrikanten van slimme assistenten raakten dit jaar in opspraak nadat bekend werd dat zij menselijke medewerkers naar audio-opnamen van gebruikers lieten luisteren. Onder meer Google en Apple legden deze programma's daarna enige tijd stil.

Zowel Apple als Amazon kondigden in augustus aan dat gebruikers voortaan kunnen aangeven of ze toestemming geven om hun opnamen te laten beluisteren, in plaats van dit standaard aan te zetten. Bij Google is hier al langer sprake van, aldus het bedrijf, maar was niet duidelijk dat opgeslagen stemfragmenten ook naar menselijke analisten konden gaan.

Google belooft ook andere privacyzorgen aan te pakken. Zo verbond het bedrijf audio-opnamen nooit aan gebruikers, maar was het in sommige gevallen gemakkelijk om via achtergrondgeluiden en andere informatie een opname tot een persoon te herleiden. Het bedrijf wil met "extra privacyfilters" voorkomen dat deze opnamen bij mensen terechtkomen.