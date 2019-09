Reis met levensgevaarlijke liften door een kerker in Exit the Gungeon en maak gemakkelijk afspraken met vrienden dankzij Erbij.

Exit the Gungeon

Het vervolg op de populaire indiegame Enter the Gungeon speel je op een iPhone of iPad. In Exit the Gungeon kruip je in de huid van een pixelpoppetje dat zich al springend en schietend een weg uit een metersdiepe kerker baant. Daarbij staat het op het goede moment rollen en springen centraal, omdat je hiermee de kogelregens van vijanden kunt ontwijken.

Het vergt wat oefening, maar zodra je de besturing onder de knie hebt, is dit een fijne game om 'even tien minuutjes' te spelen en vervolgens een half uur bezig te blijven.

Exit the Gungeon verschijnt exclusief op Apple Arcade, de nieuwe gamingdienst van Apple. Abonnees op Apple Arcade betalen 5 euro per maand om toegang te krijgen tot alle games, waaronder Exit the Gungeon.

Download Exit the Gungeon voor iOS (met een Apple Arcade-abonnement)

Pocket Casts

De populaire app Pocket Casts is voortaan gratis te downloaden. De losse aanschafprijs van 2,99 euro op iOS en 4,49 euro op Android maakt plaats voor Pocket Casts Plus: een abonnementsdienst die extra functies ontgrendelt.

Zo krijgen Plus-gebruikers toegang tot 10GB aan cloudopslag om podcasts in op te slaan en om de app zelf vorm te geven met thema's en appiconen. Heb je de desktopapp van Pocket Casts al gekocht, dan krijg je gratis toegang tot de Plus-versie. Een dergelijke regeling geldt niet voor gebruikers die de mobiele app kochten.

Pocket Casts is een populaire podcastapp door het overzichtelijke design, de uitgebreide statistieken en opties die je hebt om de app af te stemmen op de manier waarop jij het liefst naar podcasts luistert.

Download Pocket Casts voor Android of iOS (gratis)

Erbij

Je eigen agenda bijhouden kan al een uitdaging zijn, laat staan als je dat voor meerdere mensen doet. Nederlandse app Erbij wil het gemakkelijker maken om dingen te organiseren, mensen uit te nodigen en in één oogopslag te zien wie wel en niet bij een bijeenkomst aanwezig zal zijn.

Dat maakt Erbij bijvoorbeeld geschikt voor vergaderingen, sportwedstrijden en verjaardagen. Door een team aan te maken met je vrienden of collega's kun je automatisch uitnodigingen versturen, zodat je dit niet steeds handmatig hoeft te doen.

Erbij is gratis te gebruiken en heeft ook een webversie. Wel is er een donatieknop aanwezig om de ontwikkelaars te steunen. Om de app te gebruiken kun je inloggen met Facebook, Google of een afzonderlijk Erbij-account.

Download Erbij voor Android of iOS (gratis)