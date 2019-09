In deze wekelijkse rubriek schrijven we over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Deze week lichten we de beste wifihomeplugs uit.

Heb je een zwak wifisignaal op een andere verdieping of in een ander deel van het huis dan waar de router zit, dan is een homeplug een mogelijke oplossing. Door deze in het stopcontact te steken en te koppelen met een tweede homeplug bij de router, creëer je een nieuwe wifihotspot met netwerkpoort voor bekabeld internet.

De Consumentenbond testte 21 verschillende wifihomeplugs, en lette daarbij onder andere op de aanwezigheid van een ingebouwd stopcontact, het gebruiksgemak en de wifisterkte.

Beste uit de test: Devolo DLAN 1200+ Prijs: 129 euro

Aantal netwerkpoorten: 2

Ingebouwd stopcontact: Ja

De Devolo DLAN 1200+ behaalt een hoge score van 8,9 in de test. Op wifisnelheid scoort deze homeplug hoog: bij gebruik met een 2,4 Ghz-router haalt de Devolo een downloadsnelheid van 87 Mb/s en een uploadsnelheid van 83 Mb/s. Met een sterkere 5 Ghz-router ligt dat zelfs aanzienlijk hoger, respectievelijk 256 en 238 Mb/s.

De homeplug is voorzien van een geïntegreerd stopcontact en biedt twee aansluitingen voor netwerkkabels. Wat ontbreekt is een degelijke handleiding. De bijgevoegde uitleg is in het Engels en zegt weinig over de betekenis van de lampjes. Ook biedt de handleiding geen tips of troubleshooting voor als er iets misgaat.

Beste koop: TP-Link TL-WPA7510 Prijs: 67,88 euro

Aantal netwerkpoorten: 1

Ingebouwd stopcontact: Nee

De beste koop scoort op alle niveaus prima, maar heeft geen stopcontact en ook slechts één aansluiting voor netwerkkabels. De TL-WPA7510 komt zo uit op een 8,5.

De wifisnelheid is over het algemeen goed, al valt de uploadsnelheid op 2,4 Ghz iets tegen: 42 Mb/s. Wat opvalt is dat de 'moeder', de homeplug die bij de router moet worden aangesloten, vrij groot is.

De uitgeprinte handleiding biedt iets meer informatie dan de Devolo, met onder andere een hoofdstuk klachten en oplossingen. Zo biedt de homeplug van TP-Link uitstekende prestaties tegen een relatief lage prijs.