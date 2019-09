Twitter heeft 4.258 nepaccounts uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) geschorst, schrijft het platform vrijdag op zijn blog. De accounts plaatsten berichten over regionale kwesties als de Jemenitische burgeroorlog. Het is onduidelijk welke organisatie achter de misleidende accounts zat.

Het platform maakt ook bekend 267 aanvullende accounts uit de VAE en Egypte te hebben verwijderd. Volgens Twitter hadden deze accounts als gemeenschappelijk doel om de publieke opinie te beïnvloeden in onder meer Qatar en Iran. Ook versterkten de accounts berichten die de Saoedische regering ondersteunden.

Onder meer het account van Saud Al Qahtani is vrijdag geschorst. Hij is een voormalig adviseur van het Saoedische koningshuis en kroonprins Mohammed Bin Salman. Een jaar geleden werd hij ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Al Qahtani heeft sinds 22 oktober, kort nadat hij werd ontslagen, niet meer getweet. Toch zou hij achter de schermen een invloedrijke rol spelen in de mediastrategie van het Saoedische koningshuis. Het is onduidelijk of hij ook gearresteerd is en eventueel vervolgd wordt voor de moord op Khashoggi.

Twitter wilde niet ingaan op de exacte reden van Al Qahtani's schorsing, behalve dat hij de regels voor "manipulatie" had overtreden. Zijn tweets worden niet toegevoegd aan een archief van door staten gesponsorde mediaoperaties, schrijft het bedrijf. Dit archief is te raadplegen om de door Twitter verwijderde berichten alsnog in te zien.

Twitter verwijdert ook accounts in Spanje, Ecuador en China

Ook in andere landen verwijderde Twitter onlangs honderden accounts die politieke verdeeldheid in de hand werkten. In Spanje zijn 259 nepaccounts uit de lucht gehaald die boodschappen van de rechtse partij Partido Popular verspreidden.

Eerder dit jaar verwijderde Twitter in Ecuador een netwerk van 1.019 accounts, verbonden aan de politieke partij PAIS Alliance. In augustus verwijderde het bedrijf meer dan 200.000 Chinese nepaccounts die verdeeldheid zaaiden over de protestbeweging in Hongkong.