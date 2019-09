De privacycommissie van Hongkong (PCPD) zag de afgelopen maanden een flinke groei in het aantal klachten van mensen van wie zonder toestemming privégegevens online zijn gezet. Dat meldt The Guardian.

Tussen 14 juni en 18 september heeft de commissie 1.376 klachten en 126 vragen ontvangen van burgers, omdat zij tijdens de protesten zijn gedoxt. In heel 2018 heeft de privacycommissie van Hongkong 1.890 klachten ontvangen.

Doxxen is het verzamelen en publiceren van persoonlijke informatie van een persoon. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om namen, foto's en telefoonnummers of informatie over familieleden van de slachtoffers.

Met name journalisten en ambtenaren werden het doelwit, schrijft The Guardian. Zo zijn ook recent gegevens van medewerkers van de lokale Chinese krant Apple Daily openbaar gemaakt. Volgens Chris Yeung, voorzitter van de Hongkong Journalist Association, is het doxxen van journalisten een aanval op persvrijheid.

Informatie van politieagenten zonder goedkeuring online gezet

Ook informatie van onder meer politieagenten en burgers werd zonder goedkeuring online gezet. Tijdens de protesten in Hongkong dragen veel demonstranten gezichtsmaskers om hun identiteit te beschermen. Veel politieagenten hebben de badge van hun uniform afgehaald, zodat ze niet meer te identificeren zijn aan de hand van hun politienummer.

Onder meer op openbare kanalen van chatapp Telegram worden foto's van agenten gedeeld. Ook andere informatie wordt via die weg gedeeld.

De afgelopen maanden voeren demonstranten actie in Hongkong. Dat doen ze om hun ongenoegen over de politiek en de toenemende invloed van China te uiten.