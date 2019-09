Een 26-jarige man uit Londen is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor het maken van een pistool met een 3D-printer. Het is volgens de Britse politie de eerste keer dat iemand in het Verenigd Koninkrijk wordt veroordeeld voor dit vergrijp.

De onderdelen van het pistool werden gevonden bij een huiszoeking in oktober 2017. Het was volgens de Londense politie mogelijk om met het wapen een dodelijk schot af te vuren. Enkele maanden later werden in het huis opnieuw onderdelen gevonden.

De man zou verklaard hebben dat hij de onderdelen had geprint voor een filmproject voor zijn studie. Ook zou hij zich niet bewust zijn geweest dat met het wapen een kogel afgevuurd kon worden.

In Nederland is het 3D-printen van pistolen ook strafbaar, liet het Openbaar Ministerie (OM) in 2018 weten. Ook het bezit van blauwdrukken waarmee de wapens geprint kunnen worden kan tot vervolging leiden, aldus het OM.