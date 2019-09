Een kluis met daarin back-ups met gegevens van minimaal 260.000 Nederlandse klanten van reisverzekeraar Allianz Global Assistance is gestolen, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen NU.nl nadat de verzekeraar de diefstal meldde op zijn website. Het gaat om gegevens van mensen die sinds 2014 klant zijn geweest.

In de kluis bevonden zich opslagtapes waarop back-ups van polissen van een pechhulp- of reisverzekering werden bewaard. De banden zijn met speciale apparatuur uit te lezen, maar die apparatuur was niet in de kluis aanwezig, zegt woordvoerder Erwin van Dijkman.

Op de polissen staan de namen, adressen en woonplaatsen van de betreffende klanten. In sommige gevallen zijn ook bankrekeningnummers of kentekens te vinden. Dat maakt de betreffende documenten gevoelig voor fraude.

Allianz heeft de 260.000 getroffen polishouders over de diefstal geïnformeerd, maar het aantal getroffen mensen is mogelijk hoger. Dat komt omdat op de polissen soms ook de persoonsgegevens van medereizigers vermeld staan.

Het is onduidelijk of de dieven bekend waren met de inhoud van de kluis, zegt Van Dijkman. Het is de woordvoerder niet bekend of in de kluis ook andere voorwerpen lagen.

Allianz heeft de diefstal inmiddels zowel gemeld bij de politie als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder benadrukt de woordvoerder dat klanten "extra waakzaam" moeten zijn voor mogelijke fraude.