Huawei heeft donderdag tijdens een persbijeenkomst in München de Mate 30 en Mate 30 Pro gepresenteerd. De toestellen werken vanwege Amerikaanse sancties met een uitgeklede versie van Android. Eén van de smartphones komt later dit jaar sowieso in Nederland op de markt, maar het is onduidelijk om welk toestel het gaat. Ook is onbekend of het andere model later alsnog in Nederland verschijnt.

De Huawei Mate 30 Pro is het topmodel met een scherm van 6,5 inch met aan de bovenkant een inkeping. Hierin zijn een selfiecamera en een 3D-gezichtsscanner verwerkt. Het scherm van de telefoon buigt in de randen mee in een hoek van bijna 90 graden.

Op de achterkant zijn vier cameralenzen in een cirkelvormige uitsparing geplaatst. Het gaat om een groothoeklens, een standaardlens, een telefotolens en een dieptesensor. Met de camera's is onder meer drie keer optisch, vijf keer hybride (een combinatie van optisch en digitaal) en dertig keer digitaal te zoomen.

Opvallend is dat de telefoon superslowmotionbeelden van 7.680 beelden per seconde kan schieten.

Beide telefoons verschijnen in zes kleuren

De gewone Mate 30 heeft een ander uiterlijk en heeft geen scherm dat in de randen meebuigt. Ook heeft de telefoon een kleinere inkeping in het scherm van 6,6 inch, omdat een 3D-gezichtsscanner ontbreekt. Het toestel heeft een 4.200 mAh-accu; de Mate 30 Pro bevat een 4.500 mAh-accu.

De Mate 30 en Mate 30 Pro maken gebruik van de Kirin 990-chip van Huawei. Hiermee zijn onder meer krachtige berekeningen voor kunstmatige intelligentie te maken.

Het geluid van de toestellen komt vanuit trillingen in het scherm. Aan de zijkant is het volume met een schuifbeweging te regelen. Beide telefoons zullen in zes kleuren te krijgen zijn. Twee van de versies hebben een lederen achterkant.

De Mate 30 kost 799 euro, terwijl de Mate 30 Pro 1.099 euro gaat kosten. Of deze prijzen ook voor de Nederlandse markt gaan gelden, is niet bekend. Een woordvoerder van Huawei kon hier in gesprek met NU.nl geen duidelijkheid over geven.

Opensourceversie van Android

Huawei mag vanwege een handelsverbod in de Verenigde Staten geen Google-diensten gebruiken. Hierdoor kan Google niet samenwerken met Huawei.

Dit betekent dat de Mate 30 geen gebruik kan maken van bijvoorbeeld de Play Store, een belangrijke appwinkel waarmee Android-gebruikers apps downloaden. Ook Google Play Services, waarmee bijvoorbeeld locatiediensten werken, mogen niet worden gebruikt. Huawei gebruikt zijn eigen alternatieve diensten, zoals de Huawei App Gallery en de Huawei Mobile Services.

De telefoons werken ook met een opensourceversie van Android, waar iedere uitgever gebruik van mag maken. Dit betekent dat de focus van het bedrijf op Android blijft liggen en dat Huawei nog geen gebruik van zijn eigen Harmony-besturingssysteem maakt.

Vanwege de beperkingen zal Huawei de Mate 30-telefoon pas later dit jaar in Nederland uitbrengen. In China komen de telefoons eerder op de markt. Daar is de opensourceversie een minder groot probleem, omdat daar minder op Google wordt geleund.

Een televisie van Huawei

Huawei liet ook een tv zien: de Huawei Vision. De televisie heeft een 4K-scherm van 55 inch, 65 inch of 75 inch en kan onder meer reageren op spraakcommando's. Aan de bovenkant is een pop-upcamera geplaatst. Die schuift uit het apparaat om bijvoorbeeld te kunnen videobellen.

De telefoon werkt samen met telefoons van Huawei. Zo kunnen gebruikers hun scherm direct met de tv delen.