Het management van internetprovider XS4ALL wil doorgaan met de samenvoeging van de merknaam XS4ALL met moederbedrijf KPN. Het management wijst hiermee het advies van de eigen ondernemingsraad (or) af.

Volgens algemeen directeur Jörg Kramer is de samenvoeging "in het belang van klanten, medewerkers, XS4ALL en KPN", aldus een persbericht. De meeste klanten zouden hun dienstverlening "onder één dak willen".

Wel wil het bedrijf XS4ALL pas opdoeken als de diensten van KPN van vergelijkbaar niveau zijn. Dat zou op zijn vroegst pas eind 2020 het geval zijn.

Het management wijst er verder op dat de or van KPN in januari akkoord is gegaan met de gekozen strategie. Eind augustus stuurde de or van XS4ALL een adviesrapport naar het management, waarin het de gekozen lijn afwees.

De or denkt na over 'verdere stappen'

In een reactie zegt de or zich te beraden op verdere stappen. "Ons gegeven advies is duidelijk, dit lijkt een onverantwoord besluit en kan voor de gehele KPN-groep slecht uitpakken", schrijft Daan Willems van de or. "Onze klanten hebben zich duidelijk uitgesproken met de petitie 'XS4ALL moet blijven' die eerder dit jaar is gestart."

De or schakelde financiële experts in, die volgens de ondernemingsraad hebben aangetoond dat "er een reële mogelijkheid is dat de businesscase tot integratie van XS4ALL in KPN negatief uit zal vallen". Ook zouden veel werknemers van XS4ALL geen zin hebben om voor KPN te werken.

Eerder dreigde de or om naar de rechter te stappen, mocht het advies niet opgevolgd worden.